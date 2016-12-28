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Минобороны выделит ансамблю Александрова 70 квартир — Шойгу

Среда, 28 декабря 2016 09:31
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Министерство обороны России планирует в ближайшее время выделить квартиры ансамблю Александрова, чтобы восстановить этот коллектив. Об этом 27 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.
Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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