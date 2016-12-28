На Кубани создадут 40 новых особо охраняемых природных зон

Прибавить 40 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения к уже существующим 389-ти планируют в Краснодарском крае до 2026 года. По итогам Госсовета по вопросам экологии, который провел Президент РФ, Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал о том, что необходимо ужесточать природоохранный режим, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

"По итогам Госсовета по вопросам экологии, который провел Президент РФ, Вениамин Кондратьев обозначил приоритеты региона в данном направлении.

– В Краснодарском крае изначально акцент делался на проекты так называемой "зеленой экономики", курс этот будет продолжаться. Президент четко подчеркнул, что экологические проблемы нужно решать не завтра, а уже сегодня, – отметил глава региона. – Нашим промышленникам и тем, кто занимается сельским хозяйством, надо понимать, что мы должны оставить после себя здоровую экологию.

Вениамин Кондратьев добавил, что отдельное внимание в Краснодарском крае отводится развитию особо охраняемых природных территорий. Сейчас на Кубани 389 подобных зон. В период с 2017 года до 2026 года в регионе планируется создать 40 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

– Необходимо ужесточать природоохранный режим, чтобы люди имели то зеленое наследство, которое мы получили от наших предков, сохранить все то, что мы имеем, – подытожил губернатор", — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.