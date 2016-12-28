Нанятые Минтрансом эксперты забраковали идею о расширении «Платона»

Систему «Платон» не нужно распространять на грузовики массой от 3,5 до 12 тонн. К такому выводу пришли эксперты, нанятые Минтрансом. Результаты изучения целесообразности данной идеи уже переданы в министерство.

Эксперты, выполнявшие по заказу Минтранса исследование о целесообразности распространения системы «Платон» на грузовики массой от 3,5 до 12 т, сочли, что этого делать не стоит. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на автора исследования, директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаила Блинкина.

По его словам, игра не стоит свеч, а с учетом затрат на администрирование рост сборов системы «Платон», если к ней подключить грузовики массой от 3,5 до 12 т, будет незначительным, особенно в сравнении с негативным общественно-политическим резонансом.

Блинкин добавил, что результаты исследования уже представлены заказчику. Представитель Минтранса подтвердил, что работа была принята на научно-техническом совете.

Как ранее писали «Ведомости», Минтранс еще в июне заключил контракт под названием «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит». Исполнение контракта досталось Высшей школе экономики.

Сейчас сборы в рамках системы «Платон» взимаются с грузовиков массой от 12 т и выше.