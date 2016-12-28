Центробанк России ожидает стабильного курса рубля при любом сценарии

Центробанк уверен, что стабильный курс рубля сохраниться при любом макроэкономическом сценарии. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что при повышении мировых цен на нефть российская валюта укрепится и наоборот, «чем ниже цена на нефть, тем, при прочих равных, слабее рубль». По словам Набиуллиной, сейчас эта зависимость стала меньше: рубль реагирует в два раза меньше при изменениях стоимости сырья.

"Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков", — подчеркнула глава регулятора в эфире «Россия1».

Глава ЦБ заверила, что когда инфляция в РФ выйдет на устойчивый уровень в 4% и снизятся инфляционные ожидания, ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%. В настоящее время ключевая ставка составляет 10% годовых.