«Краснодар Водоканал» завершил модернизацию коллектора на ул. Южной

В рамках мероприятий по выполнению производственной программы, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили производство работ по замене участка коллектора по улице Южная. Участок протяженностью 74 метра диаметром 500 мм заменен с целью бесперебойной работы коллектора, обслуживающего южную часть города с зоной влияния по улицам: Станкостроительная, Речная, Заводская, Песчаная, Южная и др.

Работы были осложнены особенностью месторасположения данного коллектора, проходящего непосредственно по старому руслу реки Кубань. Помехами для мероприятий по разработке котлованов являлись обрушения песчаных откосов, которые специалисты укрепляли заградительными щитами.

Взамен участка изношенного чугунного трубопровода коллектора Водоканал построил новые пластиковые канализационные сети со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Для работ была использована вся необходимая спецтехника: экскаваторы, самосвалы, илосос, автокран.