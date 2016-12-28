В адрес ООО «Югводоканал» продолжают поступать благодарственные письма

Сразу несколько благодарностей в адрес ООО «Югводоканал» пришло из Рассветовского сельского поселения Староминского района.

Слова благодарности руководству предприятия за отличную организацию работы и доброе отношение высказала директор МБОУ СОШ №5 поселка Рассвет Екатерина Косивченко. «Вы показали себя надежным партнером, обеспечивающим бесперебойную поставку качественной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих стандартов качества. Следует отметить компетентность и высокую квалификацию сотрудников филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Желаем вашей компании производственных успехов, экономического и финансового благополучия!»

В состав Рассветовского сельского поселения Староминского района входят пять поселков, жители которых регулярно получают питьевую воду, подаваемую филиалом «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал». На сегодняшний день прямой договор с водоканалом заключен у более 800 жителей поселения.

Добросовестная работа коллектива Ейского филиала в деле обеспечения водоснабжения населения, предприятий и организаций поселения отмечена и в благодарственном письме главы Рассветовского сельского поселения Староминского района Александра Демченко. Александр Викторович, обращаясь к генеральному директору ООО «Югводоканал» Владимиру Середенко благодарит коллектив водоканала за качественную работу. «Благодаря слаженной работе ваших сотрудников, высокому профессионализму и ответственному подходу к выполняемой работе, жители Рассветовского сельского поселения на протяжении всего 2016 года получали качественную воду в полном объеме. Поздравляем с наступающим Новым 2017 годом и желаем вам успехов в работе, благополучия и процветания во благо народа».

«Высокая оценка деятельности ООО «Югводоканал» со стороны жителей в очередной раз доказывает особый уровень ответственности ресурсоснабжающего предприятия, которому сегодня приходится работать в тяжелых экономических условиях, вызванных неплатежами крупных потребителей. Напомню, что задолженность юридических лиц только перед филиалом «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» составляет порядка 75 млн. руб. В наступающем году приоритетным направлением для нас будет также обеспечение качественной питьевой водой населения в зоне ответственности «Югводоканала». Предусмотрен целый комплекс мероприятий по ремонту и реконструкции объектов водопроводной системы предприятия. Однако хроническое недофинансирование инфраструктуры будет давить на нас и в 2017 году. Хочется надеяться, что благодаря поддержке муниципалитетов и края, наступающий год станет переломным», - отметил генеральный директор ООО «Югводоканал» Владимир Середенко.