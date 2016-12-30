Геленджикских экологов уличили во лжи

В декабре ряд СМИ, в том числе, федеральных сообщили о том, что краснодарские радикальные активисты-экологи требуют признать временные постройки на одном из участков Кабардинского лесничества незаконными.

По их мнению, территория эксплуатировалась с нарушениями. В ответ на эти заявления краевое министерство природных ресурсов оперативно инициировало проверку.

Комиссия, в которую вошли специалисты Кабардинского и Геленджикского лесничеств, осмотрела участки лесного фонда, где якобы имелись нарушения. Ни фактов незаконной рубки деревьев, ни возведения капитальных строений выявлено не было.

По данным комиссии, арендатор указанных участков ООО «Турстатус» в полном объеме осуществляет противопожарные и санитарные меры. При этом организацию все же привлекли к административной ответственности: один из проектов освоения лесов в день осмотра еще находился на государственной экспертизе.

Как отмечается, в настоящее время положительное заключение государственной экспертизы получено и направлено в Министерство природных ресурсов. В этой ситуации примечательным выглядит тот факт, что активисты-экологи, поднявшие ложную тревогу являются членами общественной организации «Эковахта по Северному Кавказу». Она внесена в реестр иностранных агентов и известна по громким публичным акциям на грани скандалов.

Общественники неоднократно задерживались за незаконное проникновение на охраняемые объекты, вели скрытую съемку. Сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров отмечал, что участники «Экологической вахты по Северному Кавказу» дискредитируют российское экологическое движение.