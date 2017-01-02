Первый рейс «Аэрофлота» из Крыма в Сочи заполнен на 90%

Первый регулярный рейс "Аэрофлота" из Сочи принят в Симферополе утром 2 января, загрузка самолета на обратный рейс составляет 90%, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Со 2 января "Аэрофлот" открыл ежедневное авиасообщение между Крымом и Сочи, рейсы будут осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

"В 8.20 в аэропорту Симферополя приземлился первый самолет "Аэрофлота" из Сочи, открыв тем самым регулярное ежедневное сообщение между городами. Обратный рейс намечен на 10.20… Из 87 мест в самолете на рейс в Сочи реализовано 80", — сказал Лаптев.

Он добавил, что "стоимость билета в одну сторону составляет 3 тысячи рублей". "Мы надеемся, что рейсы будут востребованы не только в период осенне-зимней навигации, но и летом", — заметил Лаптев.

Ежедневное прямое авиасообщение между Крымом и Сочи с конца октября – начала ноября обеспечивают две авиакомпании: пять дней в неделю — "Оренбуржье" на самолете L-410, вместимость которого не превышает 19 пассажиров, остальные два — "Уральские авиалинии" на Airbus A320.