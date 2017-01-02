В горах на Кубани продлили предупреждение по лавиноопасности

В горных районах Краснодарского края проводится комплекс противолавинных мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"На лавиноопасных участках, в том числе на территории горнолыжных комплексов, организован мониторинг ситуации с проведением предупредительного спуска лавин", - говорится в сообщении.

Мониторинг включает в себя измерение высоты снежного покрова, регистрацию температуры и влажности воздуха и снега, определение плотности снежного покрова.

Ежедневно информация об угрозе лавинной опасности поступает в подразделения МЧС и другие заинтересованные ведомства.

На месте дежурят подразделения МЧС России, а также Краснополянский противолавинный отряд и специалисты Росгидромета.

Всего задействовано 143 человека, 69 единиц техники.