Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

Морская авиация Военно-морского флота России получит около 100 новых летательных аппаратов, сообщил журналистам во понедельник командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

"В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-Морского Флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов" – сказал он.

Кожин отметил, что в ближайшем будущем имеющиеся в распоряжении летательные аппараты будут заменяться перспективными авиационными комплексами. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации — на смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 должны прийти новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран".