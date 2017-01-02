СМИ: "Удав" и "Запад" поступят на вооружение военно-морского флота России

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Запад" и "Удав", сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу "НПО СПЛАВ" Владимира Лепина.

"Удав-1М" — реактивный комплекс защиты кораблей — предназначен для отведения и уничтожения атакующих судно ракет. Разработка способна также поражать подводные лодки. Максимальная дальность стрельбы составляет 300 метров.

"Запад" — ракетный противолодочный комплекс — создан для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Дальность действия — до 4,3 тысячи метров.