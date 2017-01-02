В РФ стал реальностью «налог на Google»

С нового года в нашей стране действует так называемый налог на Google. Теперь иностранные компании обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС, 18%) на продаваемый в России сетевой контент.

Закон призван выровнять условия работы для российских и зарубежных IT-компаний.

Из-под действия закона выведена торговля физическим товаром через Интернет. Налог не выставляется также в отношении программного обеспечения, игр, баз данных на материальных носителях, касаясь лишь электронного контента.



По-прежнему НДС не облагются консультации по электронной почте и услуги предоставления интернет-доступа.



Компании Google и Nintendo уже проинформировали пользователей о росте цен. Пока непонятно, как на изменения законодательства будут реагировать Apple и Sony. В то же время американский онлайн-кинотеатр Netflix цены не повысит.



Президент Владимир Путин подписал закон о налоговых нововведениях 3 июля 2016 года. По оценкам депутата Госдумы РФ Андрея Лугового, ежегодно в результате действия этих норм бюджет РФ пополнится на 10 млрд руб.