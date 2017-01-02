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В РФ стал реальностью «налог на Google»

Понедельник, 02 января 2017 11:58
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С нового года в нашей стране действует так называемый налог на Google. Теперь иностранные компании обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС, 18%) на продаваемый в России сетевой контент.

Закон призван выровнять условия работы для российских и зарубежных IT-компаний.

Из-под действия закона выведена торговля физическим товаром через Интернет. Налог не выставляется также в отношении программного обеспечения, игр, баз данных на материальных носителях, касаясь лишь электронного контента.

По-прежнему НДС не облагются консультации по электронной почте и услуги предоставления интернет-доступа.

Компании Google и Nintendo уже проинформировали пользователей о росте цен. Пока непонятно, как на изменения законодательства будут реагировать Apple и Sony. В то же время американский онлайн-кинотеатр Netflix цены не повысит.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоговых нововведениях 3 июля 2016 года. По оценкам депутата Госдумы РФ Андрея Лугового, ежегодно в результате действия этих норм бюджет РФ пополнится на 10 млрд руб.

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