Вступил в силу закон о работе новостных агрегаторов-миллиоников

С 1 января в Российской Федерации вступил в силу закон о новостных агрегаторах. Новостные ресурсы с посещаемостью не менее 1 млн человек в сутки с этого момента обязаны перед публикацией проверять общественно значимую информацию на предмет правдоподобности. Сервисы с посещаемостью не менее одного млн. человек в сутки сейчас должны распространять только достоверную информацию от СМИ.

Агрегаторам вменяется в обязанность проводить проверку правдоподобности распространяемой информации и заканчивать распространение в противоположном случае. В соответствии с новым законом новостные агрегаторы должны будут проверять информацию, выдаваемую партнерскими новостными сервисами. Агрегаторы должны будут обеспечить доступ к данной информации Роскомнадзору, который будет вести список новостных агрегаторов.

Также в законе сообщается о том, что агрегаторы должны на протяжении 6-ти месяцев хранить распространенную ими информацию и данные о его источниках. Принципы работы агрегатора и базовые требования к партнерам остались прошлыми, появились только юридические дополнения. С 26 декабря «Яндекс.Новости» уже начали тестировать новые условия работы со СМИ. По заверению служащих Mail.Ru Group, новшество никаким образом не повлияет на гостей интернет-порталов. В Rambler&Co отказались от комментариев, Google не ответил на запрос РИА Новости.