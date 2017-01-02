Ограничения на продажу пива в пластиковой таре вступили в силу

С 1 января в силу вступили ограничения на выпуск алкогольных напитков в пластиковой объемом свыше 1,5 литра. Кроме того, с 1 июля 2017 года будет запрещена розничная продажа алкоголя в такой таре.

Закон призван поэтапно установить запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре.

За нарушение запрета предполагаются санкции: за производство и продажу алкогольной продукции в запрещенной таре должностных лиц накажут штрафом от 100 до 200 тыс. руб. «с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой»; штрафы для на юридических лиц будут колебаться от 300 до 500 тысяч рублей также с возможностью конфискации.

Напомним, законопроект об ограничении объема ПЭТ появился в 2013 году, а годом позднее был принят в первом чтении. Однако лишь 30 марта прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил принять закон в весеннюю сессию Госдумы.