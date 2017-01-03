В 2017 году в Сочи пройдет около 300 событийных мероприятий

В минувшем году в Сочи было организовано около 280 событийных мероприятий, а в 2017-м их число городские власти намерены довести до трех сотен.
Самыми масштабными событиями наступившего года в Сочи будут Всемирные военные игры в феврале, Гран-при России «Формулы-1» в апреле, футбольный Кубок конфедераций в июне, Всемирный фестиваль молодежи в октябре, Международный фестиваль фейерверков (даты проведения пока неизвестны).
В прошлом году Сочи принял рекордное число туристов — около 6,5 млн гостей. За счет масштабных событийных мероприятий власти курорта намерены увеличить это число в 2017 году.
В 2017 году в Сочи пройдет около 300 событийных мероприятийВторник, 03 января 2017 12:05
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В минувшем году в Сочи было организовано около 280 событийных мероприятий, а в 2017-м их число городские власти намерены довести до трех сотен.
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