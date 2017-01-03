Около миллиона туристов ожидается в новогодние праздники на Кубани

В новогодние праздники горнолыжные курорты Кубани посетят порядка 350 тысяч гостей. Всего же Краснодарский край в этот период могут посетить около 1 млн туристов. Такие данные в ходе пресс-конференции привел министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«- Прогноз на время праздников по разным оценкам — от 300 до 380 тысяч человек. Планка в целом по зимнему курортному сезону не опустится ниже уровня прошлого года, это не менее миллиона туристов, — отметил краевой министр, добавив, что основной поток отдыхающих традиционно придется на Сочи.

Христофор Константиниди напомнил, что по распоряжению губернатора в олимпийской столице создан координационный штаб. Его члены с 28 декабря до 8 января будут курировать деятельность служб, отвечающих за работу транспорта, точек общественного питания, обеспечение безопасности жителей и гостей Сочи.

Краевой министр также сообщил, что по предварительным оценкам курорты Краснодарского края в 2016 году посетили порядка 15,8 млн туристов. Основная нагрузка пришлась на летние месяцы, когда регион принял порядка 8,9 млн туристов. Темп роста к 2015 году составил 112%. За 11 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет края от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса поступило 6 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичный период 2015 года, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.