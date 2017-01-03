«Газпром» установил рекорд поставок газа в Европу по «Северному потоку»

Российская компания «Газпром» за сутки 1 января поставила по «Северному потоку» рекордные 160,75 млн куб.‎ м газа. Это следует из сообщения корпорации, которое поступило в РБК. Как подчеркнули в компании, в пересчете на год этот объем превышает заложенные в проект показатели.

‎«Текущий уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком, и в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства «Северного потока-2», — приводит пресс-служба «Газпрома» слова председателя правления Алексея Миллера.

Проект «Северный поток-2» является второй веткой газопровода, которая проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. Согласно планам швейцарского оператора Nord Stream 2, с помощью этой ветки объем поставок в Германию увеличится в два раза, до 110 млрд куб. м в год. Общая мощность двух веток газопровода должна составить 55 млрд куб. м газа в год.