В преддверии новогодних праздников пограничники совместно с сотрудниками взаимодействующих силовых ведомств проверили соблюдение жителями и гостями города-курорта Сочи правил пограничного режима в пограничной зоне вдоль российско-абхазской границы.

В ходе межведомственных рейдов за последнюю декаду декабря в приграничье было выявлено порядка 200 нарушителей правил пограничного режима.

Большую часть правонарушителей составили преимущественно выходцы из стран Центральной и Средней Азии въехавшие в пограничную зону с целью поиска работы, либо уже осуществлявшие трудовую деятельность в приграничных поселках, которые были привлечены к административной ответственности по статье 18.2 КоАП РФ за нарушение правил пограничного режима и выдворены за пределы пограничной зоны.

Всего с начала текущего года в пограничной зоне близ российско-абхазской границы сотрудники Пограничного управления выявили порядка 2500 нарушителей правил пограничного режима. Это вдвое больше чем в прошлом году.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям города-курорта Сочи, что большая часть территории между реками Мзымта и Псоу слева от участка автомобильной дороги М-27 Сочи – Сухум является пограничной зоной. В нее входит часть Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, включая населенные пункты Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. Кроме этого, южный склон хребта Аибга, в районе поселка Эсто-Садок, ниже оборудованных горнолыжных спусков известных курортов, также является пограничной зоной.

Таким образом, для пребывания на указанных территориях, в пределах пятикилометровой полосы местности до российско-абхазской границы, наличие пропуска строго обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административное выдворение и штраф в размере до 1000 рублей.

Подробную информацию о порядке оформления документов можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57.