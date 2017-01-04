Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Краснодарском крае увеличилась

По данным еженедельного мониторинга заболеваемость ОРВИ и гриппом в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне.

За неделю с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года, заболеваемость в Краснодарском крае повысилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 13,9 процентов на 10 тысяч населения, это в 2 раза ниже эпидемического порогового уровня.

В числе заболевших дети до 14 лет составили 33%. В Новороссийске превышен эпидпорог в возрастной группе детей до двух лет. Среди лиц старше 15 лет превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом замечено в Краснодаре и Новороссийске.

Пороговый уровень заболеваемости не превышен в возрастных группах с трех до шести лет и с семи до 14 лет.

Лабораторные обследования показали, что из 280-ти обратившихся за медицинской помощью, в 62 случаях диагностирован грипп А (Н3N2) и в 1 случае грипп А (Н1N1). Все заболевшие не привиты против гриппа.