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Из Ростова-на-Дону в Новороссийск отправилась первая «Ласточка»

Среда, 04 января 2017 13:17
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Как сообщили в пресс-центре Северо-Кавказской железной дороги, из донской столицы поезд отправляется рано утром в 07:02, из Новороссийска — в 15:45. Время в пути — около шести часов.
Новый маршрут создан на основе уже существующего на направлении Ростов-на-Дону — Краснодар. Одной из двух пар «Ласточек», курсирующих между столицами соседних регионов, просто продлили маршрут до Новороссийска. При этом от Краснодара до Новороссийска и в обратном направлении составу ввели остановки на станциях Ильская, Крымская и Тоннельная.
Планируется, что в таком режиме «Ласточка» будет ходить до конца апреля.

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