Из Ростова-на-Дону в Новороссийск отправилась первая «Ласточка»

Как сообщили в пресс-центре Северо-Кавказской железной дороги, из донской столицы поезд отправляется рано утром в 07:02, из Новороссийска — в 15:45. Время в пути — около шести часов.

Новый маршрут создан на основе уже существующего на направлении Ростов-на-Дону — Краснодар. Одной из двух пар «Ласточек», курсирующих между столицами соседних регионов, просто продлили маршрут до Новороссийска. При этом от Краснодара до Новороссийска и в обратном направлении составу ввели остановки на станциях Ильская, Крымская и Тоннельная.

Планируется, что в таком режиме «Ласточка» будет ходить до конца апреля.