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Путин поручил минимизировать ущерб экологии при расширении Красной Поляны

Среда, 04 января 2017 13:18
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Предложения по минимизации экологического ущерба при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны в Краснодарском крае должны быть представлены до 1 сентября. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля 3 января.
Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 года.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Краснодарского края, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и при участии общественных экологических организаций представить предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной Поляны», — говорится в поручении.
Ответственными за исполнение поручения, в соответствии с документом, являются премьер-министр Дмитрий Медведев, краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

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