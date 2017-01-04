Путин поручил минимизировать ущерб экологии при расширении Красной Поляны

Предложения по минимизации экологического ущерба при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны в Краснодарском крае должны быть представлены до 1 сентября. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля 3 января.

Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Краснодарского края, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и при участии общественных экологических организаций представить предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной Поляны», — говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения, в соответствии с документом, являются премьер-министр Дмитрий Медведев, краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.