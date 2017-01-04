Турецкие власти сообщили, что личность совершившего теракт в Стамбуле установлена

Власти Турции установили личность террориста, совершившего нападение в ночном клубе в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена», — приводит слова министра агентство Anadolu.

Ранее в среду стало известно, что турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакёй, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев.

Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламского государство» (запрещена в РФ).