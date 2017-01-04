Сроки регистрации недвижимости в России сокращены

C 1 января 2017 года в России до семи дней уменьшился срок регистрации недвижимости. Об этом сообщает портал "Право.ру" со ссылкой на законодательство, вступившее в силу с нового года.

"Срок регистрации недвижимости уменьшится до семи рабочих дней (девять – при подаче документов через МФЦ), а срок постановки на кадастровый учет – до пяти рабочих дней (семь – при подаче документов через МФЦ). Сейчас эти сроки на три дня больше.

Если же регистрация прав и постановка на кадастровый учет будут проходить одновременно, то их общий срок составит 10 рабочих дней (12 рабочих дней – через МФЦ).

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственный кадастр недвижимости (ГКН) будут объединены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При этом полномочия по кадастровому учету недвижимости будут переданы в Росреестр.

У граждан и юридических лиц появится возможность подавать документы в любое отделение Росреестра вне зависимости от того, где расположен объект недвижимости. Это очень удобно для компаний, которые имеют огромное количество помещений и один головной офис, например, в Москве или Санкт-Петербурге", - сообщает портал.