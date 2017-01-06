Развитию Сочи – внимание премьера

Постолимпийское наследие Сочи вносит существенный вклад в развитие всего региона. Доходы, которые поступают в бюджет Краснодарского края с территории курорта с 2006 года по настоящее время - увеличились в три с половиной раза.

Об этом сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев. Премьер-министр провел в Сочи совещание, посвященное использовании спортивных и туристических олимпийских объектов.

- Мы изначально, еще в ходе подготовки к Играм 2014 года, договаривались, что самая современная инфраструктура, которую мы построим в Сочи, после Олимпиады будет работать на развитие региона, что спортивные и туристические объекты, доступная среда помогут превратить город в международный круглогодичный курорт мирового уровня, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Эти планы были фактически реализованы: все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год.

- В целом не хуже обстоят дела и с гостиничным бизнесом. К Олимпиаде 2014 года мы построили 42 новых отеля на 24 тысячи номеров. Еще 28 отелей были реконструированы. Многие из них сегодня работают под управлением ведущих мировых гостиничных сетей. А весь номерной фонд Сочи - 73 тысячи номеров на 200 тысяч мест, - отметил премьер.

Туристический поток в Сочи за два года вырос почти на 40 процентов. Премьер убедился в этом лично. Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым он побывал на курорте «Роза Хутор». В праздничные дни здесь особенно многолюдно. Высокие гости посетили современный ледовый каток, который открылся в 2013 году. Спортивный объект размером 30 на 60 метров вмещает порядка 450 зрителей. Кататься на льду одновременно могут три сотни человек. Кроме того, на базе катка работает школа фигурного катания Ильи Авербуха. В момент визита премьера каток был открыт для посетителей. Дмитрий Медведев по достоинству оценил ледовую арену, вышел на лед и с сожалением заметил, что не взял с собой коньки.

- Еще совсем недавно таких объектов на Красной Поляне не было, - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что необходимо развивать курортную столицу дальше. Для этого разрабатываются проекты по объединению горнолыжных трасс в рамках горного кластера, по созданию новых канатных дорог, по разработке единого ски-пасса, который даст туристам возможность перемещаться по всем трассам разных комплексов.

- Также необходимо развивать туристические услуги не в высокий сезон. Нужно работать над тем, чтобы отдых в олимпийской столице стал доступным всем жителям страны, - добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ирина СИЗОВА