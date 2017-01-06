Круизные маршруты «Крым — Сочи» все-таки будут

Министерство курортов и туризма Республики Крым поддерживает идею возобновления морского сообщения между полуостровом и Сочи. Об этом в ходе проекта «Рабочий полдень с «Крымской газетой» заявил профильный министр Сергей Стрельбицкий.

По его словам, речь идет не только о круизе «Крым — Сочи», но и о самой идее морских прогулок вдоль Крымского побережья, о морских экскурсионных маршрутах.

Министр напомнил, что согласно поручению главы государства, круизное сообщение между Крымом и Сочи должно быть возобновлено уже в этом году.

— После того, как Президент дал поручение, мы уже прорабатывали этот вопрос с министерством транспорта. Был и есть потенциальный участник этого процесса, у которого есть маршрут. Очень надеюсь, что в 2017 году маршрут начнет свою работу, поскольку возрождение курортных линий это очень важно, — сказал С. Стрельбицкий.