В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны

Игорная зона "Красная Поляна" в Сочи начала работу в тестовом режиме с 24 декабря: в первый день работы посетителями казино стали не менее тысячи человек, сообщает ТАСС.

"Красная Поляна" - пятая в России и первая в Сочи игорная зона. Церемония открытия первого казино в Сочи пройдет в четверг 5 января. В развлекательном комплексе откроются игровые залы, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал и бутики, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сочи Казино и Курорт".

В первый день работы казино стали "блэкджек" и русский покер, сообщает пресс-служба игорной зоны. Несмотря на то, что тестовый запуск "Красной Поляны" не анонсировался широко, количество посетителей казино превысило ожидания администрации. В числе игроков было много иностранных гостей.