Губернатор Кубани анонсировал отставки в своей команде

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев допускает ротацию в своей команде. По его словам, некоторые из ее членов "просели", не у всех вице-губернаторов и министров края "получилось" в работе. Поэтому, считает глава Кубани, на смену им должны прийти "те, у кого получится".

"Давайте будем искренними. Темп и ритм, которые были изначально заданы, кто-то смог набрать, а кто-то, исходя из сложностей, проблематики, где-то и просел. Я допускаю, что будет некая ротация. Нужно с уважением относиться к тому, что сделала команда за эти полтора года. И каждый из сегодняшних вице-губернаторов и министров максимально старались, но не у всех получилось. Должны прийти те, у кого получится, в этом я уверен", — сказал губернатор в своем интервью.

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что бывшие вице-мэры города Константин Семернин и Евгений Наумов не справились со своими задачами в уходящем году. По словам господина Первышова, в сложных условиях они предложили бывшему главе города Владимиру Евланову выход из сложной экономической ситуации, в которой находится город,

Семернин и Наумов ушли со своих должностей в середине декабря.