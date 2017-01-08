Электромобиль: маневр, безопасность и стиль

Еще в далеком 2007 году, французская компания «Renault» объявила о первоочередной цели – следовать мировым тенденциям в борьбе за экологию и «зеленые» технологии. Именно тогда впервые заговорили не о гибридном двигателе, а именно об электромобиле, который стал бы довольно компактным по размерам, и удовлетворил бы базовые потребности жителя мегаполиса.

Осенью этого года, Renault Россия объявила о начале продаж электромобилей частным лицам. Теперь электромобили Renault стали доступны не только для корпоративных заказов. Этот шаг стал возможным в результате проведения последовательной совместной работы с российскими органами государственной власти и принятия решения о снижении ввозных таможенных пошлин на легковые и грузовые электромобили до 0% и 5% соответственно. Это важный шаг в развитии рынка электромобилей и создании электрозарядной инфраструктуры в городах России.

Являясь инициатором внедрения концепции новой мобильности в контексте развития Москвы как smart city, компания предлагает широкий выбор возможностей для использования электромобилей, в частности, за счет включения их в систему кар-шеринга, кар-пулинга и электротакси.

Напомним, что на территории Краснодарского края Renault Россия – среди активных участников целого ряда акций. Из последних: Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, а также губернаторский форум «Дело за малым», собравший представителей краевой власти, руководителей крупных компаний и начинающих бизнесменов Кубани и соседних регионов.

«Выход на российский рынок доступной линейки электромобилей Renault позволит существенно популяризировать электромобили среди населения, улучшить экологическую обстановку в мегаполисах и густонаселенных районах страны, а также ускорить процесс формирования умных городов. Коммерческие версии электромобилей Renault также станут доступным и современным решением для бизнеса», – отмечает Андрей Панков, генеральный директор Renault Россия.

Двухместный электромобиль TWIZY, представленный компанией Renault Россия чуть больше года назад, появился на российском рынке в его коммерческой версии – TWIZY CARGO. Его преимущества – водонепроницаемый багажник объемом 200 л (75 кг) и низкая стоимость эксплуатации – делают его отличным решением для бизнеса. Доступ к багажнику – через заднюю дверь, которая открывается на 90° (для этого убрано пассажирское сиденье). В дверце багажника имеется замок, открывающийся ключом зажигания.

На сегодняшний день в России Renault TWIZY доступен в трех комплектациях – URBAN, ТREND и версия CARGO. Если коротко попробовать охарактеризовать городской микроавтомобиль Renault TWIZY – это стиль, компактность и за этот счет - маневренность, скорость и простота.

Двухместный городской микроавтомобиль, станет прекрасным решением для жителей мегаполисов. Благодаря ультракомпактным размерам (ширина с боковыми зеркалами составляет 1381 мм, а длина – всего 2335 мм), TWIZY способен перемещаться по городу быстрее обычных автомобилей, кроме того упрощается парковка в ограниченном пространстве. Несмотря на компактный размер, салон вмещает до двух пассажиров. Кроме того, в нем расположено несколько закрывающихся на ключ емкостей для хранения вещей, например, перчаточный ящик и отделение за пассажирским сиденьем.

Renault TWIZY оснащен литий-ионным аккумулятором и системой рекуперации энергии при торможении. Аккумулятор полностью заряжается от обычной бытовой розетки всего за 3,5 часа и обеспечивает запас хода до 100 км в городском цикле. Снаряженная масса составляет всего 487 кг. Электромотор TWIZY в паре с редуктором обеспечивает плавное, тихое ускорение и позволяет развивать скорость до 80 км\ч. Он более маневренный, чем автомобиль, и ускоряется до 45 км\ч всего за 6,1 секунды.

«При этом, если говорить о безопасности, – рассказывает Алексей Винер, руководитель проекта по развитию электромобилей Renault Россия, - то уровень и активной, и пассивной безопасности Renault TWIZY сопоставим с традиционными автомобилями и обеспечивается 4-точечным ремнем и подушкой безопасности для водителя. Пассажир защищен 3-точечным диагональным поясничным ремнем. Добавлю,что процесс торможения максимально эффективен благодаря 4-м дисковым тормозам, а задний парковочный радар полезен при парковке и движении автомобиля задним ходом».

Инновационность Renault TWIZY находит продолжение и в футуристичном, но при этом практичном и функциональном, дизайне. Удобные двери типа «бабочка» позволяют выйти из автомобиля, где бы он ни был припаркован. Надо отметить и уникальный дизайн TWIZY, и яркие цвета: «Лазурный», «Огненно-красный», «Черная жемчужина» и «Белый снег». Электромобиль - это лучшее средство передвижения по экологически чистым территориям, а с Renault TWIZY можно легко преодолеваются трудности вождения и парковки на самых узких улочках!

С повышением экологической информированности населения во всем мире люди начинают обращаться к экологически безопасным и компактным транспортным средствам. Он не только преображает внешний вид наших городов, но и помогает нам оставаться дольше активными и здоровыми, а значит – это наша неизбежная перспектива!

Людмила ГЛАДИЛИНА, «Технограф»©