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В Сочи с начала 2017 года продали более 100 тыс. билетов на подъемники

Воскресенье, 08 января 2017 11:44
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Несмотря на большое количество людей, очередей или избыточного скопления людей не наблюдается. «С учетом опыта предыдущих лет, работа основных туристских объектов, а также транспортное обслуживание отдыхающих организовано максимально эффективно», — отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Вся туристская инфраструктура, пункты питания и развлекательные объекты работают в штатном режиме.

Совокупная пропускная способность канатных дорог курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Горки Город» составляет 27,9 тыс. человек в час. В общей сложности в горном кластере Сочи работает 53 подъемника и 87 трасс протяженностью более 140 км.

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