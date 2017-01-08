В Сочи с начала 2017 года продали более 100 тыс. билетов на подъемники

Несмотря на большое количество людей, очередей или избыточного скопления людей не наблюдается. «С учетом опыта предыдущих лет, работа основных туристских объектов, а также транспортное обслуживание отдыхающих организовано максимально эффективно», — отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Вся туристская инфраструктура, пункты питания и развлекательные объекты работают в штатном режиме.

Совокупная пропускная способность канатных дорог курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Горки Город» составляет 27,9 тыс. человек в час. В общей сложности в горном кластере Сочи работает 53 подъемника и 87 трасс протяженностью более 140 км.