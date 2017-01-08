Служить по контракту в 2016 году захотели более 3 тысяч жителей Кубани

В 2016 году более 3 тысяч жителей Краснодарского края обратились в пункт отбора на военную службу по контракту. За прошедший год на 20% возрос уровень образования кандидатов. В армию людей приводит повышенная зарплата и военная ипотека, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«На выбор кандидатов более 100 различных специальностей для соединений и частей общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-го командования ВВС и ПВО.

Также в 2016 году выросло количество молодых людей с высшим образованием желающих заключить контракт с Минобороны России, но не прошедших службу по призыву. Таких насчитывается более 70 человек.

Высокий интерес к военной службе обуславливается растущим престижем Вооруженных Сил РФ, повышением денежного содержания, социальными гарантиями, возможностью получения образования на льготных условиях, а также обеспечения постоянным жильем по программе накопительно-ипотечного кредитования, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.