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Власти Турции объяснили перебои с электричеством кибератаками США

Воскресенье, 08 января 2017 11:45
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что перебои с подачей электричества в Стамбул и близлежащие города возникли вследствие кибератак из США.
Такое мнение он высказал в субботу, 7 января, комментируя неудовлетворительную работу энергосистемы страны, сообщает Turkish Minute.
6 января мы столкнулись с серьезной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все.
Берат Албайрак
министр энергетики Турции
По его словам, ведомство работает в режиме повышенной безопасности. «Мы должны принять меры предосторожности против любых возможных актов саботажа», — цитирует ТАСС министра.
Как отмечается, в последние несколько дней жители Стамбула и близлежащих городов жаловались на перебои в подаче электричества. Албайрак заявлял о том, что ситуация находится под контролем.

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