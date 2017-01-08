В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ

В России начали действовать новые индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги. Если в первой половине года тарифы вырастут на 0 процентов (то есть не изменятся с прошлого года), то во второй — в среднем по регионам на 4 процента.

Эксперты «Российской газеты», между тем, предлагают модернизировать механизм установления этих индексов — регионы, по их мнению, сами должны решать, когда и насколько увеличивать плату. Правда, под жестким контролем государства.

Напомним, что суммы в платежках в 2017 году вырастут у всех россиян с 1 июля (тарифы в России повышаются один раз в год) неодинаково. Распоряжением правительства установлены максимальные значения индексации для каждого региона.

Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5 процента, в Алтайском крае (3,2), Дагестане (3,3) и Кабардино-Балкарии (3,3).

Самый высокий порог в Москве — 7 процентов, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6 процентов).

В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4 процента. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.

Меньше этого порога регионы устанавливать тарифы могут, больше — только в очень редких случаях. В любом случае последнее слово за региональными органами регулирования тарифов. Но, скажем прямо, редкий город или область пользуются правом увеличивать стоимость коммуналки не так сильно, как в распоряжении правительства. В большинстве случаев тарифы поднимаются по максимуму.

Так почему же такой разлет по регионам, спрашивают россияне. Где-то совокупный платеж вырастет на 7 процентов, а где-то на 4. Чтобы снять подобные вопросы, эксперты и предлагают изменить механизм изменения платы, сделав его более прозрачным.

«Надо отказываться от одномоментного повышения платы во всех регионах, — говорит исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль” Светлана Разворотнева. — Решения о сроках и уровнях повышения надо передать на региональный уровень. При необходимости каждый субъект сможет повышать тарифы не в июле, а в любом другом месяце. Главное, чтобы на это была весомая причина». А государство должно контролировать этот процесс, уверена она, например, увязать с какими-то результатами, проводить подробный аудит инфраструктуры (на что ушли деньги жителей) и так далее.

Тарифы можно сделать долгосрочными и устанавливать их сразу на три-пять лет. «Процедура должна быть штучной, индивидуальной, открытой», — говорит Разворотнева.

В Минстрое тоже признают, что систему надо менять. «Мы запросили у регионов информацию о состоянии их коммунального хозяйства. Получим, проведем детальный анализ. И когда перейдем к регулированию платы, будем устанавливать ее в зависимости от состояния инфраструктуры», — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, выступая на Всероссийской конференции по развитию сети общественного контроля в сфере ЖКХ.

Средств в регионах должно быть достаточно, чтобы привести все в надлежащее состояние. «И там, где необходимы инвестиции на это, можем дать послабление по росту платежа, — отметил он. — А там, где все работает нормально, увеличение платы можно и притормозить. На такой более справедливый подход будут сориентированы ФАС, субъекты».