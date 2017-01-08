Прямое авиасообщение Берлин-Сочи откроется в феврале‍

Регулярные авиарейсы из Берлина в Сочи откроются в феврале.

Ранее предполагалось, что первый рейс состоится 8 января. Тем не менее, в компании Condor Airlines решили его отменить. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные справочной службы авиакомпании.

В сочинском аэропорту сообщили, что все рейсы решили перенести на следующий месяц. Причина отмены неизвестна, точной информации о начале полетов также нет.

Компания Condor Airlines из Германии намеревалась осуществлять международные полеты Берлин-Сочи каждую неделю с 8 января по 26 февраля на лайнерах А320.