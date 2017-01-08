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Прямое авиасообщение Берлин-Сочи откроется в феврале‍

Воскресенье, 08 января 2017 11:55
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Регулярные авиарейсы из Берлина в Сочи откроются в феврале.
Ранее предполагалось, что первый рейс состоится 8 января. Тем не менее, в компании Condor Airlines решили его отменить. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные справочной службы авиакомпании.

В сочинском аэропорту сообщили, что все рейсы решили перенести на следующий месяц. Причина отмены неизвестна, точной информации о начале полетов также нет.

Компания Condor Airlines из Германии намеревалась осуществлять международные полеты Берлин-Сочи каждую неделю с 8 января по 26 февраля на лайнерах А320.

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