Следующая неделя на Кубани начнется с ливней

Неприятный прогноз погоды подготовили синоптики для жителей Кубани. 9 января местами на территории региона ожидаются сильные осадки. Кое-где возможен гололед и налипание мокрого снега, а порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. Днем температура будет держаться на отметке до +4 градуса, ночью опустится на несколько делений. Правда в Туапсинском районе будет чуточку теплее – до +8 градусов, сообщает краевой гидрометцентр.