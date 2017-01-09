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В Сочи убрали временный мемориал жертвам катастрофы Ту-154

Понедельник, 09 января 2017 10:46
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В Сочи с Южного мола убрали временный мемориал жертвам катастрофы Ту-154.
Он был сооружен из живых цветов, венков и свечей в память о жертвах авиакатастрофы в Сочи. Набережную привели в порядок сотрудники пляжа «Маяк» и рабочие, укладывающие на этой территории брусчатку. Но люди продолжают нести к месту мемориала цветы и бросают их в море.
Не увидев мемориала, они говорят, что в Сочи должен быть памятник жертвам авиакатастроф. «За 10 лет две крупные авиакатастрофы в Сочи — это много. Погибшим в двух авиакатастрофах следовало бы установить постоянный мемориал».

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