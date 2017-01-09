МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Кубани

Сход лавин возможен в период с 18 часов 8 января до 18 часов 9 января выше отметки 1500 метров над уровнем моря.

Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать меры безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: «01», «101», +7 (861) 268−64−40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.