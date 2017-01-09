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МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Кубани

Понедельник, 09 января 2017 10:48
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Сход лавин возможен в период с 18 часов 8 января до 18 часов 9 января выше отметки 1500 метров над уровнем моря.
Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать меры безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: «01», «101», +7 (861) 268−64−40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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