СМИ узнали о предложении запретить продажу табака родившимся с 2015 года

Минздрав России предложил ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия — запрет может начать действовать в 2033 году.

Эта мера, как сообщает газета «Известия», содержится в подготовленной ведомством антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года.

Основная цель документа — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов, а также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.