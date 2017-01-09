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СМИ узнали о предложении запретить продажу табака родившимся с 2015 года

Понедельник, 09 января 2017 10:49
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Минздрав России предложил ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия — запрет может начать действовать в 2033 году.
Эта мера, как сообщает газета «Известия», содержится в подготовленной ведомством антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года.
Основная цель документа — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов, а также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.

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