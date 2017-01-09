СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

Понедельник, 09 января 2017 10:50
Оцените материал
(1 Голосовать)

Китай провёл успешный испытательный полёт самолёта на водородных топливных элементах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Отмечается, что самолёт был разработан на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E.

В сообщении говорится, что во время испытательного полёта самолёт достиг высоты 320 м над землёй. Уточняется, что водородный топливный элемент вырабатывает мощность 20 кВт, за счёт этого осуществляется питание бортовых систем, электромотора, ведётся подзарядка аккумуляторов.

Прочитано 173 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Крым начал получать газ из Кубани СМИ сообщили о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.