Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

Китай провёл успешный испытательный полёт самолёта на водородных топливных элементах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что самолёт был разработан на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E.

В сообщении говорится, что во время испытательного полёта самолёт достиг высоты 320 м над землёй. Уточняется, что водородный топливный элемент вырабатывает мощность 20 кВт, за счёт этого осуществляется питание бортовых систем, электромотора, ведётся подзарядка аккумуляторов.