Тренды развития городского транспорта. Электробус

В Российских городах-миллионниках, по утверждениям экспертов-экологов, доля загрязнения автотранспортом составляет 70-80% от совокупного количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Наибольший урон выхлопные газы автомобилей наносят экологии Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Назрани, Нальчика, Элисты, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Сочи, Воронежа и Калуги. Критическое состояние экологии крупных городов и исчерпаемость природных ресурсов заставляют активнее развивать альтернативные виды транспорта.

Электротранспорт представляется одновременным решением экологической и дорожной проблем больших городов и неизбежной перспективой по замещению традиционного транспорта. По оценкам экспертов, к 2017 году глобальное количество электромобилей достигнет порядка 6 млн. машин. Развитие электротранспорта является общемировым трендом – это и показала, прошедшая в Москве последняя неделя ноября, транспортная неделя.

В рамках X Юбилейного международного форума «Транспорт России», компании сферы общественного транспорта представили свои достижения и проекты на площадке международному сообществу – именно здесь и определяются основные тренды развития транспорта на десятилетия вперёд! Одним из центральных событий форума стала пленарная дискуссия «Транспорт России. Образ будущего». На ней были озвучены основные направления развития транспортной системы России до 2030 года. Здесь же обсуждался и вопрос проблемный – взаимоотношения государства и бизнеса в сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры при реализации проектов в формате государственно-частного партнерства.

Предпосылки к внедрению инновационных разработок в сферу общественного транспорта существовали давно, ввиду наличия повышенной загазованности воздуха, частых заторов и пробок на дорогах, невозможности объезда препятствия на маршруте следования общественного транспорта. К слову, европейские страны уже давно пришли к мнению, что Электробус – одно из направлений дальнейшего развития городского пассажирского транспорта, который по своим свойствам должен быть маневренным и высокоэкологичным.

Электробус – вот что является инновационным, экологичным пассажирским транспортным средством. Он объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса, при этом исключает их недостатки! Одна из моделей электробуса была представлена на столичном форуме транспорта ведущим производителем современного городского электрического транспорта в Республике Беларусь ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Инженерный состав предприятия постоянно отслеживает последние тенденции на мировом рынке подвижного состава, внедряя и применяя эффективные новшества. Вот почему предлагается современный и безопасный транспорт.

Поскольку активное развитие рынка городского пассажирского транспорта стран Европы и СНГ потребовало применения «зеленых» технологий, то диверсификация производства и ассортиментной линейки «Белкоммунмаш» стали необходимостью. Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» продемонстрировала в Москве электробус Е433 Vitovt Max Electro. Причем не только продемонстрировала, но и передала для испытания на городских маршрутах до весны. Особенность электробуса - повышенная комфортность и удобство проезда для всех категорий пассажиров, в том числе и для лиц с ограниченной мобильностью.

Трехосный низкопольный сочлененный с приводом на задний мост, электробус оборудован системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с коротким запасом хода и зарядкой на конечных остановочных пунктах.

В настоящее время активно ведется работа по внедрению электробусов производства «Белкоммунмаш» на центральных маршрутах города Минска. Белорусские электробусы будут оснащены системой суперконденсаторов (компания Xinzhu Corp.), которые отлично зарекомендовали себя в ходе эксплуатации на городских маршрутах в Болгарии и Китае. Электробусы на суперконденсаторах будут оборудованы полупантографом для быстрой зарядки (не более 7 минут) на конечных станциях.

Как сообщили представители компании, уже в декабре текущего года по центральным улицам Минска начнут курсировать два электробуса модели Е433 производства «Белкоммунмаш», а в первом квартале 2017 года для города будут поставлены еще 18 единиц электробусов.

Еще один белорусский электробус Vitovt Е433 уже проходит тестирование на улицах Петербурга. Соглашение о расширении применения в городе на Неве автобусов на альтернативных источниках энергии было подписано во время проведения в Минске Дней Петербурга. Соглашение предусматривает возможность подконтрольной эксплуатации в 2017 году гибридного автобуса с дизель-электрической силовой установкой.

Появление такого современного экологичного транспорта в российских городах и на основных туристических маршрутах, по мнению руководства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», будет способствовать улучшению имиджа городов и популяризации использования общественного транспорта.

Идеи о том, как изменится облик городов с появлением новых идей и новинок электротранспорта – отдельная тема, интерес к которой привлекает внимание все большее и больше. В числе привлекательных мировых столиц, которые не боятся технологий, и смело внедряют последние инновации, оказались и Москва, и Санкт-Петербург, и конечно – Минск.

Людмила ГЛАДИЛИНА, «Технограф»©