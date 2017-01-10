Звезда хоккеиста на аллее чемпионов

Звезда легендарного хоккеиста двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева засияла в Сочи. Семикратный чемпион мира, один из лучших спортсменов СССР, игрок символической сборной мира недавно отметил 70-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, Александр Якушев продолжает игру – возглавляет Ночную Хоккейную Лигу и выходит на лед в составе команды «Легенды хоккея СССР». Звездный «автограф» хоккеист оставил на первой в нашей стране Аллее олимпийских чемпионов горного курорта «Роза Хутор».

- Аллея олимпийских чемпионов – дань уважения заслугам великих спортсменов, их трудолюбию, терпению и воле к победе. Мы горды, что она находится на курорте «Роза Хутор», который является главным олимпийским наследием страны, бесценным как для спорта и физической культуры, так для отдыха и туризма, - отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Закладка именной звезды Александра Якушева продолжила замечательную традицию. На Аллее олимпийских чемпионов в горах Сочи сияют звезды и других легендарных атлетов – девятикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, «уральской молнии», обладательницы шести олимпийских медалей высшей пробы в скоростном беге на коньках Лидии Скобликовой, легендарного Виктора Ана, четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, победителя трех Олимпиад Александра Карелина, прославленных фигуристов Ирины Родниной и Александра Зайцева, Татьяны Навки и Александра Костомарова, биатлонистки Светланы Ишмуратовой.

- Аллея олимпийских чемпионов будет расширяться и скоро на ней появятся новые звезды с именами любимых спортсменов, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Ирина СИЗОВА