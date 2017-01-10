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Единовременную выплату по 5 тысяч рублей кубанские пенсионеры начнут получать с 13 января

Вторник, 10 января 2017 11:15
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Сотни тысяч пенсионеров, проживающих в Краснодарском крае, единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей должны начать получать с 13 января.
Пенсионные отделения по всей стране отрапортовали об этом во всех СМИ. Вместе с ними и «Почта России» заявила о доставке единовременной выплаты почтовыми отделениями в период с 13 по 28 января и о формах информирования пенсионеров о датах доставки.
Доставка единовременной выплаты на дом и ее выплата в кассах отделений почтовой связи будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года.

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