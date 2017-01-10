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Минфин до 1 марта заключит соглашения о дотациях регионам

Вторник, 10 января 2017 11:19
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До 1 февраля текущего года Минфин и Минэкономразвития должны разработать и внести в правительство предложения о корректировке бюджетного законодательства в вопросе предоставления субсидий регионам страны.
Данное поручение было опубликовано на сайте кабмина по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах.

В документе сказано, что субсидии должны дойти до регионов на основе их потребностей в развитии отраслей экономики и социальной сферы субъектов страны. При этом обязательно должен учитываться уровень их расчетной бюджетной обеспеченности. В результате, гранты будут доступны только тем регионам, которые имеют наивысшие показатели развития экономики и социальной сферы.

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