Минфин до 1 марта заключит соглашения о дотациях регионам

До 1 февраля текущего года Минфин и Минэкономразвития должны разработать и внести в правительство предложения о корректировке бюджетного законодательства в вопросе предоставления субсидий регионам страны.

Данное поручение было опубликовано на сайте кабмина по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах.

В документе сказано, что субсидии должны дойти до регионов на основе их потребностей в развитии отраслей экономики и социальной сферы субъектов страны. При этом обязательно должен учитываться уровень их расчетной бюджетной обеспеченности. В результате, гранты будут доступны только тем регионам, которые имеют наивысшие показатели развития экономики и социальной сферы.