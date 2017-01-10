«Югводоканал» отработал новогодние праздники без сбоев

Праздничные дни обошлись без серьезных аварий. В период новогодних каникул, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, во всех подразделениях ООО «Югводоканал» не было допущено ни одной аварийной ситуации, которая бы сопровождалась длительным перерывом и значительными ограничениями объемов подачи воды потребителям.

Небольшие повреждения на сетях ликвидировались максимально оперативно. Всего за каникулы специалистами аварийных бригад было устранено 55 повреждений на водопроводных сетях. Из них только в шести случаях потребовалось незначительное ограничение подачи воды потребителям.

Пиковые нагрузки на систему водоснабжения были зафиксированы на Таманском полуострове. Сразу на 20% возросло потребление воды 31 декабря и 1 января, на 15% - 2 и 3 января. В такой ситуации важно было гарантировать плавное изменение режимов подачи воды, исключив риск гидроударов и обеспечив бесперебойное водоснабжение. Работники филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» успешно справились со своей задачей.

Безаварийному прохождению новогодних праздников способствовал режим повышенной готовности, который был введен руководством предприятия на период новогодних каникул. Были предприняты профилактические меры, обеспечен необходимый объем воды в резервуарах чистой воды на насосных станциях, установлен график круглосуточного дежурства должностных лиц, аварийно-ремонтных бригад и диспетчерских служб. Заблаговременная подготовка позволила начать 2017 год стабильной работой.

«Любые праздники – это серьезные испытания для системы водоснабжения. В праздничные дни значительно увеличиваются нагрузки на сети. Поэтому для сотрудников водоканала праздники всегда проходят в усиленном режиме. Заранее были выполнены необходимые плановые работы. В целях организации бесперебойной работы систем водоснабжения был проведен целый комплекс организационных и технических мероприятий. Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы в новогодние каникулы жители и предприятия Краснодарского края круглосуточно получали качественные услуги водоснабжения», - отметил генеральный директор ООО «Югводоканал» Владимир Середенко.

Всего за девять дней каникул было подано в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Таманского полуострова и Ейского направления свыше 1,5 миллиона кубометров питьевой воды.

И если праздники прошли в штатном режиме, то вот в первый рабочий день произошла непредвиденная остановка на насосных станциях третьего и четвертого подъемов РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал». 9 января в 11.00 часов произошло внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения с последующим его восстановлением. Что привело к отключению насосных агрегатов на НС-3 и НС-4 и снижению подачи воды в горда Новороссийск и Геленджик. После восстановления электроэнергии насосные агрегаты пришлось поочередно запускать в работу, постепенно повышая подачу воды и увеличивая давление в магистрали. В плановый режим работы удалось выйти через три часа.

В настоящее время все объекты водоснабжения предприятия работают в штатном режиме. Особая ответственность будет лежать на водоканале до конца отопительного сезона. В 2017 году «Югводоканал» продолжит работу по улучшению качества водопроводной воды, повышению надежности системы водоснабжения и решению сопутствующих экологических проблем.