День снега в жарком Сочи

В Сочи отметят Всемирный день снега. Необычный праздник, призванный вовлечь молодежь в активный образ жизни и повысить интерес к зимним видам спорта, появился несколько лет назад по инициативе Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS). Развлечение сразу же понравилось любителям зимних забав во всем мире. Не остались в стороне и россияне. Празднование Всемирного дня снега стало замечательной традицией на крупнейшем горном курорте Сочи – «Роза Хутор».

- Празднование Всемирного дня снега намечено на 15 января. Гостей мероприятия ждет интересная и веселая программа, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

На высоте 1170 метров будет построена настоящая снежная крепость. Здесь же пройдут соревнования на точность бросания снежков, снежковая битва, а также игры, викторины, конкурсы, различные мастер-классы и многое другое. У гостей, посетивших Всемирный день снега всей семьей, будет возможность посоревноваться друг с другом на скорость на лыжах или сноуборде в семейных соревнованиях. При этом все участники стартов должны быть одеты в забавные костюмы.

- Для ребятишек в возрасте от шести до 12 лет будут организованы бесплатные занятия по катанию, - поделились представители «Роза Хутор».

Для того чтобы записать ребенка на групповое бесплатное занятие, необходимо выслать заявку по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Ирина СИЗОВА