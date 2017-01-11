Губернатор Краснодарского края провел совещание на винодельне «Кубань-Вино»

Вениамин Кондратьев 10 января посетил винодельню «Кубань-Вино», расположенную в Темрюкском районе Краснодарского края.

Губернатор провел на винзаводе совещание с представителями администрации Краснодарского края и ведущих винодельческих хозяйств региона. Говорили о развитии винодельческой отрасли края.

«Важно понять, в чем причина отсутствия нашего, кубанского, вина от самого дешевого до элитного на полках наших магазинов. Не пускают на рынок, не хвастает вина или что-то другое? Задача номер один - реализовать нашу продукцию, в первую очередь, на нашем внутреннем рынке. Нужно делать реальные шаги к расширению количества виноградников в нашем регионе. В Темрюкском районе достаточно площадей, чтобы получать достаточно хорошего вина», - отметил Вениамин Кондратьев.

Перед совещанием главе Краснодарского края провели экскурсию по заводу, начав с хронологического музея «Галерея 1956». Два экспозиционных зала, расположенных в одном из помещений действующего производственного цеха, рассказывают посетителям об истории развития виноделия в районе с середины прошлого века на примере ООО «Кубань-Вино». После чего Вениамину Кондратьеву показали линии розлива вина и шампанского, а также линию упаковки и бочковое хранилище. Кроме того, глава края пообщался с сотрудниками предприятия. В ходе экскурсии по заводу глава региона отметил успехи винодельни «Кубань-Вино» в развитии российского виноделия:

«У вас хорошее предприятие. Вы должны его беречь. Здесь ваши дедушки и бабушки работали. Нет другого предприятия, которое работает настолько стабильно, на котором сотрудники получают зарплату без задержек», - отметил Вениамин Кондратьев.

«Качественное вино может быть только здесь - на этой земле и на таких винзаводах. Молодцы, что сохранили и традиционное виноделие, и умело сочетаете его с современными технологиями. Это и есть винодельческая гордость Кубани, которая позволяет нам занимать самые высокие рейтинги на всех уровнях, включая международный», - добавил губернатор.

Справка: «Кубань-Вино» - это одно из крупнейших предприятий России по розливу тихих и игристых виноградных вин. Было создано в 1956 году, в 2003 году вошло в состав винного холдинга «Ариант». Сейчас имеет две производственные площадки в городе Темрюк и в станице Старотитаровская c суммарной производственной мощностью около 10 600 дкл в год. Все вина производятся на современном европейском оборудовании под контролем итальянских энологов-консультантов компании Enofly, благодаря чему в этом году на рынок поступит 55 миллионов бутылок таманского вина под торговыми марками «Шато Тамань» (Chateau Tamagne) и «Кубань-Вино». Имеет собственную сырьевую базу — вместе с агрофирмой «Южная» входит в состав винного холдинга «Ариант», владеющего около 10 000 га виноградников на Таманcком полуострове и под Анапой.