В Центре документации новейшей истории Краснодарского края оцифрованы описи

Краснодар, 11 января 2017 г. – Корпорация ЭЛАР перевела в электронную форму учетные документы Центра документации новейшей истории Краснодарского края. Сто девять тысяч записей базы данных до уровня заголовка дела были загружены в автоматизированную информационную систему «АИС ЭЛАР-Архив».



«Система была внедрена в Центре новейшей истории Краснодарского края в 2013 году, - рассказывает ведущий эксперт корпорации ЭЛАР по работе с архивами Сергей Журавлев. – И ее наполнение электронными копиями описей и документов с привязкой к индексным данным осуществляется ежегодно». В 2016 году специалистами компании проведена оцифровка описей, создана база данных, которая загружена в информационно-поисковую систему учреждения.



Такой комплексный подход к информатизации позволяет учреждению создавать электронный фонд пользования, научно-справочный аппарат и управлять ими, в автоматизированном режиме вести процессы комплектования, учета, хранения документов и исполнения запросов пользователей. «Важнейшее значение, которое имеют описи дел, документов в системе научно-справочного аппарата, первостепенная роль описей в качестве учетных документов являются определяющими в современных процессах перевода бумажных описей в электронный формат», - отметил Сергей Журавлев.