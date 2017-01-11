«Краснодар Водоканал» продолжает улучшать качество водоснабжения

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене сетей водопровода по ул. Гагарина, что позволит повысить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение нескольких пятиэтажных домов по данному адресу.

Мероприятия направлены на улучшение качества воды: специалистами проводится замена старого стального водопровода диаметром 315 мм протяженностью 230 м на новый пластиковый, а также планируется замена запорной арматуры для дальнейшего более качественного обслуживания водопроводных внутридомовых сетей.

«Данные мероприятия по замене водопроводных сетей – часть масштабной инвестиционной программы по модернизации водно-коммунального хозяйства Краснодара, направленной на обеспечение бесперебойной работы городских сетей и последовательное улучшения услуг, предоставляемых жителям города, - говорит генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал" Асабали Закавов, - В рамках выполнения инвестпрограммы, до конца 2017-го года планируется построить и реконструировать свыше 20 километров водопроводных и канализационных сетей Краснодара».

В целях сохранения близлежащих зеленых зон и территорий с внутридворовыми детскими площадками, работы проводятся методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим осуществлять прокладку трубопровода под землей с высокой точностью без разрытия траншей и повреждения инфраструктуры.