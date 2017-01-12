Баргузинский заповедник был первым

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

Особо охраняемые природные территории создают условия для сохранения, пусть и небольшой, части дикой природы и животного мира. День заповедников и национальных парков впервые отметили 20 лет назад. Инициатором этой экологической акции в 1997 году стал Центр охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы, а его проведение поддержали многие экологические организации и движения.

Событием, которое вошло в историю вместе с этой январской датой, стало образование первого государственного заповедника — Баргузинского, случилось это ровно 100 лет назад.

Поздравляем всех тех, для кого этот день стал профессиональным праздником, кто выбрал делом жизни сохранение экологии планеты и охрану окружающей среды.

Поздравляем персонал Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Утриш", в частности, отдела экологического просвещения!

Людмила ГЛАДИЛИНА, «Технограф»©