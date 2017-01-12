В заповедник - на снегоходе

Российские заповедники отметили вековой юбилей. Первый – Баргузинский – появился в нашей стране ровно сто лет назад в 1917 году. К торжественной дате Кавказский биосферный заповедник в Сочи подготовил замечательный подарок для любителей природы и активного отдыха – зимние туристские маршруты на снегоходах.

- У зимнего маршрута по Кавказскому биосферному заповеднику есть три степени сложности. Выбор категории зависит от желания туриста, его физических возможностей и решения инструктора. Можно провести в заповеднике от одного до пяти часов. Протяженность самого длинного пути — почти 40 километров, - сообщают в заповеднике.

Во время поездки можно увидеть несколько потрясающих природных объектов, например, олений питомник на Энгельмановой поляне. Насладиться видами можно с обзорной площадки горы Аишха. На маршруте предусмотрено несколько остановок, включая те, где можно попить чай и погреться в домиках. Специальной подготовки такие поездки не требуют. Прогулки на снегоходах по Кавказскому биосферному заповеднику будут доступны туристам несколько месяцев, вплоть до апреля.

Ирина СИЗОВА