В Сочи открылась комната гнева. Она предназначена для психологической разгрузки и располагается в одном из самых известных санаториев курорта «Мацеста».

- Комната ярости – это новое радикальное движение в области психологической разгрузки. Это шанс выплеснуть свою отрицательную энергию побушевать и поистерить вволю. В комнате можно побить посуду, телевизор, разломать пару шкафов в цивилизованных и безопасных условиях. Если вы чувствуете, что следующий семейный скандал не закончится без битья посуды – приходите лучше к нам и отведите душу без ущерба для вашего имущества и психики окружающих, вдали от посторонних взглядов. Ведь у нас за стремление бить и ломать никто не осуждает, — пояснили создатели необычной комнаты.

Под погромы арендовали непригодное для проживания здание. В нем сделали полную шумоизоляцию, а также завезли необходимый инвентарь - тарелки, бутылки, телевизор, стиральную машину, холодильник, телефон, шкаф, стол и еще много всякой всячины. Подготовлены и инструменты, которыми можно все это уничтожить, - биты, гвоздодеры, кувалды.

- Мы выдаем защитные костюмы и каски, также предлагаем выбрать подходящую для погрома музыку, - сообщили организаторы

В комнату гнева можно принести и свой ненужный скарб и там его уничтожить. Выплеснуть гнев стоит от 300 до трех тысяч рублей. До 18 лет вход в комнату гнева – запрещен.

Ирина СИЗОВА